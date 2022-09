Victoria González, la joven tica que parte este sábado al campamento de la NASA

En marzo del 2021 conocimos la historia de Victoria González , una joven costarricense de 14 años que soñaba con llegar al Space Camp de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), pues 18 meses después ese sueño es una realidad.

González parte este sábado 10 de setiembre a las 8 a. m. hacia Alabama, Estados Unidos, donde compartirá con otros 60 jóvenes que, al igual que ella, aspiran a convertirse en astronautas.

Victoria, la niña tica que sueña con ir a la NASA, necesita el último apoyo para cumplir su meta

Durante una semana, Victoria y sus compañeros pondrán en practica su conocimiento espacial y desarrollarán sus habilidades en la ingeniería y diseño de proyectos. Asimismo cumplirán misiones y harán las tareas que normalmente hace un astronauta, pero por medio de simuladores.

“Todavía no me la creo, me cuesta un poco, son tres años luchando, tuve problemas con la visa y con las fechas. Pero aún no logro creerme que ya mañana vaya a tomar el avión que hace tres años veía imposible, tengo muchos sentimientos”, comentó la joven, quien admira profundamente a Franklin Chang-Díaz, Elon Musk y Sandra Cauffman, con la última logró conversar virtualmente gracias a Grupo Monge.

Esta no es la primera vez que un costarricense viaja al programa de la NASA; de hecho, junto con Victoria viajan otros 30 estudiantes más; sin embargo, ella es la única que asiste a un colegio público. Además, la persistencia y el esfuerzo por conseguir su meta caracteriza la historia de la joven.

A inicios de año, Victoria recibió su traje de la NASA, el cual curiosamente tiene su nombre al revés, pero este no es un error en la confección del atuendo, pues de acuerdo con la Agencia Espacial, los estudiantes deben graduarse del Space Camp para poder tener su nombre en la dirección correcta.

Luchar por conseguirlo Copiado!

Llegar hasta aquí no fue tan sencillo, pues al interesarse por el campamento le avisó a sus padres que todos los gastos correrían por cuenta de ella. Su historia llegó a oídos de la diseñadora de joyas venezolana Karina Heredia, quien cedió los derechos para vender unos brazaletes especiales a Victoria y así es como nació su emprendimiento, Victoria Braceletes.

Gracias a ese proyecto comenzó sus ahorros y a poco tiempo de alcanzar la cifra, junto a su familia, organizó ‘La victoria del Cerro de la Muerte’, un evento de ciclismo con el que logró completar el dinero necesario para ir al Space Camp.

“Ese evento fue un éxito total, llegaron aproximadamente como 45 ciclistas y se logró recaudar bastante para cubrir el campamento”, comentó González a este medio.

En la misma línea, su padre, Carlos González, aseguró que escogieron el Cerro de la Muerte porque es la “montaña más alta de Costa Rica y la meta de Victoria es llegar a lo más alto: el espacio”.

“Space Camp es el primer escalón de muchos que ella tiene que aprender a trepar sola. Me siento afortunado, bendecido de tener una hija con el carácter para tomar esas decisiones. Verla tan concentrada en lo suyo me hace sentir orgulloso”, agregó el padre de Victoria.