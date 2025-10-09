Vecinos debieron salir en auxilio de tráiler que intentó maniobrar en angosta ruta Acosta-Parrita, con rumbo a Panamá

Un trailero intentó maniobrar con su camión en la ruta 301, que conecta Acosta con el cantón puntarenense de Parrita. Según el subdirector de la Polícia de Tránsito, si bien no tiene reportes del incidente, la ruta no es apta para el traslado de vehículos pesados, sino únicamente para vehículo 4x4.

En los videos de redes sociales, se observa como el trailero maniobra para intentar sortear los angostos caminos de esa ruta. Se observa a los vecinos de la localidad intentando ayudarlo.

En apariencia, el trailero habría sido guiado por la aplicación Waze y se dirigía hacia Panamá.