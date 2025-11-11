Vacunas contra la fiebre amarilla: Ministerio Salud anuncia nuevas fechas

El Ministerio de Salud anunció nuevas fechas para las personas que deseen ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla.
Las fechas son las siguientes:
- Viernes 14 de noviembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., se habilitarán las citas martes 11 de noviembre a las 2:00 pm.
- Lunes 24 de noviembre de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., se habilitarán las citas viernes 21 de noviembre a las 2:00 pm.
Ambas actividades se realizarán en el Estadio Nacional (INS Estadios) y se habilitarán 500 citas disponibles por día.
Sin embargo, según Salud, estas vacunas son exclusivas para las personas que viajen a Colombia del 15 de noviembre al 15 de diciembre, con su boleto de viaje comprado.
El enlace para agendar citas es el siguiente: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html
Según las autoridades, las personas deben tener al menos 10 días de vacunadas antes de salir del país.