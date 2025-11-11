El País

Vacunas contra la fiebre amarilla: Ministerio Salud anuncia nuevas fechas

Según las autoridades, las personas deben tener al menos 10 días de vacunadas antes de salir del país.

Por Sebastián Sánchez
Las vacunas serán exclusivas para las personas que viajen a Colombia del 15 de noviembre al 15 de diciembre, con su boleto de viaje comprado.
Las vacunas serán exclusivas para las personas que viajen a Colombia del 15 de noviembre al 15 de diciembre, con su boleto de viaje comprado.







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales.

