Vacunas contra la fiebre amarilla: Ministerio Salud anuncia nuevas fechas

Las vacunas serán exclusivas para las personas que viajen a Colombia del 15 de noviembre al 15 de diciembre, con su boleto de viaje comprado.

El Ministerio de Salud anunció nuevas fechas para las personas que deseen ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las fechas son las siguientes:

Viernes 14 de noviembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., se habilitarán las citas martes 11 de noviembre a las 2:00 pm.

Lunes 24 de noviembre de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., se habilitarán las citas viernes 21 de noviembre a las 2:00 pm.

Ambas actividades se realizarán en el Estadio Nacional (INS Estadios) y se habilitarán 500 citas disponibles por día.

Sin embargo, según Salud, estas vacunas son exclusivas para las personas que viajen a Colombia del 15 de noviembre al 15 de diciembre, con su boleto de viaje comprado.

El enlace para agendar citas es el siguiente: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html

El Ministerio de Salud anunció nuevas fechas para vacunarse contra la fiebre amarilla. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Según las autoridades, las personas deben tener al menos 10 días de vacunadas antes de salir del país.