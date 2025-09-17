Un alcalde de Costa Rica pide a Waze eliminar una carretera de sus mapas por el riesgo de accidentes

El alcalde de Turrialba pide a Waze eliminar ruta cantonal por riesgo de accidentes. La vía, sugerida como atajo, no cumple con las condiciones de seguridad.

Un alcalde de Costa Rica solicitó, este martes, a la aplicación de navegación Waze retirar de sus mapas una vía cantonal debido al alto riesgo de accidentes.

Se trata que la calle municipal 3-05-017 que conecta Colorado con la ruta nacional 10, la cual a su vez enlaza Cartago con Turrialba y Siquirres.

El alcalde del cantón de Turrialba, Carlos Eduardo Hidalgo, explicó a La Nación que la solicitud responde a los constantes siniestros y al elevado riesgo que representa el paso de camiones por esa vía.

Según explicó, la aplicación la sugiere esta ruta como vía alterna cuando se cierra la ruta 32, que une San José con el Caribe costarricense, pese a que no cuenta con las condiciones para soportar el paso de vehículos pesados.

“Cuando se cierra la 32, Waze manda a los camioneros por ahí, especialmente contenedores, y resulta que esa ruta es inaccesible, porque los giros son muy estrechos. Se han volcado furgones, no tienen cómo salir, y han puesto en peligro a las viviendas incluso, porque algunos han ido a parar a los corredores de algunas casas”, comentó Carlos Hidalgo.

LEA MÁS: Otra vez cerrada la Ruta 32: segundo cierre en menos de una semana

El alcalde insistió en que, aunque la vía conecta a quienes se desplazan desde el distrito de Juan Viñas hacia el centro de Turrialba y representa un atajo, la sugerencia de Waze también la expone como opción para vehículos de carga.

Las curvas son cerradas, las pendientes pronunciadas y existen tramos cerrados e inaccesibles para ciertos vehículos.

Para mitigar la situación, Hidalgo señaló que la Municipalidad instaló rótulos que restringen el paso de este tipo de vehículos, pero en ocasiones pasan inadvertidas y los camiones continúan utilizándola.

“Ya pusimos rótulos en la Municipalidad, pero no ha sido suficiente, porque los sigue mandando y algunos no ven los rótulos y se meten. Entonces, lo que queremos es formalizar para que Waze elimine de su aplicación esa ruta”, explicó.

El alcalde presentó la solicitud al equipo de edición de mapas y soporte de usuarios de Waze Costa Rica, a fin de que evalúe la posibilidad de eliminar esta ruta de la aplicación.