El País

UCR brinda atención gratuita a madres en controles prenatales, posparto y lactancia: así puede inscribirse

Servicio estará disponible entre abril y junio en la sede Rodrigo Facio y no tendrá restricciones por nacionalidad o condición socioeconómica

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Por Cristian Mora
En el primer semestre de 2024, ocho mujeres fallecieron durante el embarazo, parto o posparto. Fotografía: Shutterstock
Servicio de la UCR brindará atención gratuita en embarazo, posparto y lactancia entre abril y junio de 2026. (Shutterstock)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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