UCR brinda atención gratuita a madres en controles prenatales, posparto y lactancia: así puede inscribirse

Servicio de la UCR brindará atención gratuita en embarazo, posparto y lactancia entre abril y junio de 2026.

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica (UCR) brindará este 2026 atención gratuita en salud materna con consultas prenatales, seguimiento posnatal y asesoría en lactancia materna.

El servicio estará disponible entre abril y junio, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m., los lunes, martes, jueves y viernes, en el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), en la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

La iniciativa está abierta a todas las mujeres, sin restricciones de nacionalidad, condición socioeconómica, estado civil o afiliación a la seguridad social.

El programa será atendido por un equipo de 64 estudiantes avanzados de enfermería, quienes realizarán las consultas como parte de su formación académica, bajo la supervisión de docentes especialistas en neonatología, obstetricia y lactancia materna.

Según explicó la enfermera pediátrica y docente Sidey María Zúñiga Madriz, las consultas prenatales incluyen una valoración integral de la madre y el bebé, con monitoreo fetal y seguimiento de la frecuencia cardiaca, además de recomendaciones para el bienestar durante el embarazo.

En el caso del posparto, se brinda seguimiento a la recuperación física y emocional de la madre, así como orientación sobre los cuidados del recién nacido.

Por su parte, las consultas de lactancia materna ofrecen apoyo personalizado para abordar dificultades como la producción de leche o el acople del bebé, además de acompañamiento emocional y educativo.

Las interesadas deben completar un formulario en línea para solicitar su cita, tras lo cual el equipo de la UCR se pondrá en contacto para confirmar la atención, según disponibilidad de espacios. En este enlace: Aquí.

El proceso inicia con una evaluación integral de la salud de la madre, que incluye medición de peso, talla, presión arterial y otros signos vitales, con el objetivo de identificar posibles riesgos.

Asimismo, el servicio contempla la posibilidad de brindar acompañamiento virtual en casos donde las usuarias no puedan trasladarse, con el fin de garantizar el acceso a la atención.