Turrialba cambia rutas y giros para evitar que tráileres terminen dentro de casas

El paso de camiones articulados por la Ruta 10 presenta dificultades en curvas y sectores sin iluminación, donde se han registrado vuelcos y maniobras riesgosas.

Mientras se mantiene sin resolver el desacuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre el paso de tráileres por el centro de Turrialba, la Municipalidad comenzó a aplicar cambios en la circulación vial cantonal para reducir el riesgo de accidentes.

Según el alcalde, Carlos Hidalgo Flores, el gobierno local modificó giros y redirigió el tránsito en rutas cantonales con el objetivo de evitar que vehículos livianos coincidan con camiones articulados en puntos críticos.

“Hemos cambiado algunos giros para que nuestra población no pase por esas carreteras. Eso nos ha permitido, en rutas cantonales, evitar accidentes”, afirmó.

Además, la Municipalidad colocó señalización en sectores donde los tráileres no pueden maniobrar con seguridad. De acuerdo con Hidalgo, hay puntos en los que, si los camiones ingresan, “terminan prácticamente dentro de una casa”.

Estas acciones se ejecutan mientras permanece en suspenso una moción aprobada en febrero por el Concejo Municipal, la cual prohíbe el ingreso al casco central de camiones tipo tráiler con una longitud igual o mayor a 12 metros.

El MOPT rechazó formalmente esa disposición al considerar que carece de sustento técnico y que no puede aplicarse, debido a que las vías involucradas forman parte de la red vial nacional, cuya regulación es competencia exclusiva del ministerio.

Ante ese escenario, el alcalde solicitó una reunión con las autoridades del MOPT para analizar posibles soluciones. Sin embargo, asegura que, casi un mes después, no ha recibido respuesta.

“Si nos dan ampliación de curvas, carriles de ascenso, demarcación y colocación de contenciones en los giros donde maniobran los camiones, no hay ningún problema”, sostuvo.

La Municipalidad de Turrialba también pidió intervenciones específicas en la Ruta Nacional 10, donde se registran con frecuencia vuelcos de camiones. Entre las solicitudes figuran la ampliación de curvas y mejoras en la señalización.

Según Hidalgo, un ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le indicó que las obras estarían previstas para el segundo semestre de este año.

El alcalde considera que estas mejoras tendrían un impacto directo en la seguridad vial, especialmente en condiciones de baja visibilidad.

“En las noches ahí no se ve nada; no hay iluminación, es una calle totalmente oscura. Y si llueve, es peor”, dijo.

Hidalgo insistió en que la intención del gobierno local no es restringir el tránsito de mercancías, sino reducir riesgos.

“Aquí no se trata de perjudicar a los camioneros ni al comercio. Lo que queremos es proteger la vida, no solo de los peatones, sino también de los conductores”, afirmó.

La municipalidad de Turrialba modificó giros y colocó señalización en rutas cantonales para reducir el riesgo de accidentes con tráileres en puntos críticos del centro. (Cortesía; Concejo Municipal /Cortesía; Concejo Municipal)

Si MOPT no responde, acudirán a Presidencia o Sala Constitucional

Mientras se define una salida con el Gobierno Central, el alcalde indicó que continuará gestionando una reunión con el MOPT. En caso de no obtener respuesta, no descarta acudir a otras instancias, como la Presidencia de la República o la Sala Constitucional.

El jerarca municipal atribuye la situación a una falta de inversión sostenida en la infraestructura vial de la zona.

Según explicó, la Ruta 10 (Cartago-Turrialba-Siquirres) ha asumido una carga creciente de tránsito, tanto por el cierre del ferrocarril en el pasado como por su uso como vía alterna cuando se interrumpe el paso por la Ruta 32, sin que se hayan realizado mejoras proporcionales.

“Esta ruta debería fortalecerse incluso como una vía permanente, no solo cuando la 32 está cerrada, para mejorar la seguridad vial”, dijo Hidalgo.