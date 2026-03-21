El País

Turrialba cambia rutas y giros para evitar que tráileres terminen dentro de casas

La Municipalidad de Turrialba aplica ajustes en rutas cantonales ante la falta de intervenciones en la Ruta 10 para evitar vuelcos y maniobras riesgosas de camiones articulados

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Por Hillary Benavides Meléndez
Municipalidad de Turrialba pide soluciones ante peligros en la ruta 10
El paso de camiones articulados por la Ruta 10 presenta dificultades en curvas y sectores sin iluminación, donde se han registrado vuelcos y maniobras riesgosas. (Cortesía; Concejo Municipal de Turrialba /Cortesía; Concejo Municipal de Turrialba)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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