TSE advierte que intervendrá ante potenciales choques entre simpatizantes durante los debates políticos

Tribunal alertó que actuará para garantizar el orden público en medio de un clima de polarización y ataques verbales entre aspirantes presidenciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió este jueves que intervendrá de forma inmediata si se presentan disturbios, enfrentamientos o alteraciones al orden público durante la celebración de los debates políticos para la elección 2026.

El mensaje llega en un contexto marcado por la polarización, ataques verbales entre aspirantes presidenciales y tensiones en redes sociales y el inicio de la ronda de encuentros entre los candidatos presidenciales.

La advertencia fue emitida mediante una aclaración pública. El TSE señaló que si bien es legítimo que los partidos y sus seguidores manifiesten apoyo a sus candidaturas, esa participación no puede derivar en acciones que comprometan la convivencia ciudadana ni la seguridad pública.

“El Tribunal, por medio del Cuerpo Nacional de Delegados, se mantiene vigilante y actuará cuando sea necesario para garantizar el orden y la concordia”, indicó el órgano electoral.

El TSE recordó que el Cuerpo Nacional de Delegados tiene la función de prevenir y atender conflictos relacionados con el proceso electoral, y puede coordinar con otras autoridades cuando se presenten situaciones que ameriten una intervención inmediata.

Aunque el Tribunal no mencionó casos específicos ni responsabilizó a agrupaciones concretas, su mensaje representa un llamado implícito a la moderación tanto a partidos políticos como a simpatizantes, en especial en la fase final de la campaña.

El organismo subrayó que su objetivo es proteger el ejercicio democrático, sin restringir la participación política, pero dejó claro que no tolerará conductas que inciten a la confrontación o pongan en riesgo la paz social, uno de los pilares históricos del sistema electoral costarricense.