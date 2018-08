“Como profesor universitario he hecho sondeos y la mayoría de los muchachos está de acuerdo con trabajar 12 horas y tener más días libres; no obstante, si se presenta el proyecto de ley, esa posibilidad debe plantearse de forma voluntaria, pues no todos los trabajadores tienen la misma situación. Por ejemplo, las mujeres cuando tienen hijos, tienen necesidad de estar con ellos y, en esta situación vial, en la que se pierden horas antes y después de llegar al trabajo, esta podría no ser una opción”, indicó Briones.