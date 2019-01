Entretanto, con respecto a los " cargos considerados de confianza y que no son sujetos a los lineamientos del Servicio Civil, la Sala Segunda determinó que en estos puestos donde priva la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, esta no es justificacion suficiente para dar legitimidad a la separación del cargo en este caso, “…pues frente a la demostrada condición de la trabajadora, la decisión de despedirla sin una justificación válida acreditada sería legitimar un acto contrario al ordenamiento jurídico porque en esencia no se sustenta en la facultad discrecional del patrono sino en un motivo ilegal, por discriminatorio, que los tribunales no pueden tutelar”.