‘He enviado más de 100 solicitudes de trabajo’, dice chofer desempleado

El transporte de turistas fue una parte vital de su vida. Hoy, espera que la situación pandémica mejore para volver a movilizar extranjeros por todos los rincones del país.

José Rodríguez perdió su empleo cuando comenzó la pandemia y hasta la fecha, casi año y medio después, no ha logrado conseguir trabajo.

Este vecino de Dulce Nombre de Cartago tiene 58 años y es chofer de profesión. En abril de 2020, fue despedido de una empresa de transporte turístico a la que le dedicó una buena parte de su vida.

“He tenido que pulsearla mucho. Yo tenía 17 años de trabajar en esa empresa y, de un momento a otro, nos liquidaron a todos. Y uno puede tener mil años de trabajar, pero lo que le pagan son ocho años o parecido.

“Tras de eso, el sueldo de nosotros era tan bajo, insignificante, que nosotros nos manteníamos a puras propinas; entonces, la liquidación tampoco fue un montón de plata. Y ese dinero se gasta, no me rindió ni para terminar el año”, relató el hombre a La Nación.

Rodríguez vive con su esposa y sus dos hijos. Dice que ha tocado cientos de puertas en busca de una nueva oportunidad, pero que “la situación está muy dura”.

Él es parte de las 434.000 personas que conforman la población desempleada del país, de acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Ya hasta la cuenta se me perdió de cuántas solicitudes he mandado a todo lado y no solo para trabajar como chofer, sino para hacer cualquier cosa como misceláneo o pistero en una bomba, pero no me salió nada. Todavía a veces, de vez en cuando, veo ofertas hasta en Facebook y mando, y mando.

“Sin mentirle, he enviado más de 100 solicitudes de trabajo, demasiadas. Todos los días mando al menos una o dos, pero siempre me dicen lo mismo, que no los llame, que ellos me llaman”, contó.

El padre de familia comentó que, cuando la empresa en la que laboraba se vio afectada por la emergencia sanitaria, ni siquiera aplicó reducciones de jornadas o suspensiones de contrato; solo los despidió.

Dijo que su fuente de ingresos era movilizar a extranjeros de Alemania, España y Estados Unidos que venían constantemente a Costa Rica, pero que con el cierre de fronteras todo ese turismo se vino abajo.

“Imagínese que comencé una gira un lunes y pasamos a Arenal a quedarnos dos noches. Luego pasamos a Monteverde, pero la tarde que llegamos ahí llamó la agencia y le dijo al guía ‘necesito que mañana, a primera hora, desayunen y se vienen con la gente de una vez directo al aeropuerto, díganles que si no toman este vuelo van a tener que quedarse en Costa Rica por meses’, y era porque ya se iban a suspender los vuelos.

“Entonces toda la gente echó las maletas al bus y nos vinimos de una vez. Desde ese día nos dijeron que la empresa quedó en cero; cerraron y nos mandaron para la casa”, afirmó el cartaginés.

Rodríguez señaló que a él y sus compañeros les indicaron que había posibilidad de regresar si la situación mejoraba, pero que pasaron los meses y ese chance se esfumó.

De hecho, mencionó que al inicio él se sintió bien con la medida, porque iba a poder descansar algunos días, pero luego se percató que la situación iba para largo.

Allí fue cuando se preocupó aún más por su bolsillo.

“Había giras que yo sacaba $500 en propinas más el sueldito que era muy malo, porque por semana lo que pagaban eran ¢70.000; entonces, lo que a uno lo salvaba eran las propinas, pero tocaba guardar y por dicha lo hice, porque si no hubiera guardado platica en este momento, hubiera tenido que vender la casa y hasta más.

“Luego, empecé a ver cómo se me acababa la plata de los ahorros porque, por más dinero que uno tenga guardado, si todas las semanas uno saca un poco y otro poco, se acaba muy rápido”, detalló.

El chofer dijo que ahora está preocupado porque debe tres cuotas de su casa y esta semana tenía que pagar la cuarta, mas no pudo porque tuvo que destinar el dinero para comprar comida para su familia.

Aseguró que recuperarse financieramente no ha sido nada sencillo y que, en su momento, se cansó de pedir el bono Proteger; aunque presentó las pruebas de su gran necesidad, nunca se lo asignaron.

Por ahora, ha conseguido algunos recursos movilizando personas a sus lugares de trabajo, “pero no es todos los días, son dos o tres días por semana, a veces cuatro cuando está bueno, pero no crea que hay seguro o algo así”.

“Además, es muy poco lo que me pagan y toca madrugar bastante”, agregó.

Rodríguez destacó que pensó en adquirir un vehículo para trabajar con alguna plataforma digital de transporte, pero que desistió porque teme ser multado por prestar ese servicio.

“Yo hasta dije ‘tal vez si me embarco y me compro un carro para hacer Uber’, pero soy tan salado que si lo saco seguro me hacen un parte y es peor, además de que quizá hasta me quitan las placas”, apuntó.

El padre de familia expresó que ahora también comenzó a trabajar en el campo, para conseguir el dinero que necesita para salir adelante y alimentar a sus seres queridos.

“Yo ya estoy medio viejo, pero me la juego todavía, no aflojo porque toca seguir breteando”, finalizó.