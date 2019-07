– No. No hay ninguna afectación para empleados actuales. En realidad pensamos que podría traerles beneficios. Cuando se habla de una sola escala de salarios, eso podría ser beneficioso para los empleados del régimen de Servicio Civil, sobre todo para no profesionales, porque los salarios actuales son bastante bajos. Además, se prevén algunos beneficios por cumplimiento de metas.