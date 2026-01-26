Suspensión de agua potable afectará a más de 4.000 personas en San Rafael de Heredia este martes

Más de 4.000 personas de San Rafael de Heredia estarán sin agua potable este martes por trabajos programados de la ESPH en el tanque Brasilia.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará una suspensión programada del servicio de agua potable este martes 27 de enero en el cantón de San Rafael de Heredia, como parte de trabajos de mantenimiento en su red de abastecimiento.

La medida se aplicará debido al lavado del tanque Brasilia, una labor técnica que obliga a interrumpir temporalmente el suministro. Según la empresa, la afectación alcanzará a 4.144 personas del distrito de Los Ángeles.

El corte del servicio se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., periodo en el que no habrá disponibilidad de agua potable en las zonas incluidas dentro del área de influencia del tanque.

Entre los sectores afectados figuran la residencial Aves del Paraíso, los alrededores del tanque Brasilia, la escuela Los Ángeles, el bar Herradura de Oro, calle La Joya, Ceuna, el Colegio Nueva Generación, la urbanización El Palmar, calle La Joaquina, Mata de Plátano, la urbanización Malekus y la escuela bilingüe del Monte.

La ESPH informó que todas las suspensiones programadas, junto con sus mapas de afectación, se encuentran disponibles en su sitio web oficial. En esa plataforma, las personas usuarias pueden verificar si su vivienda o comercio se ubica dentro del área afectada mediante el número de contrato.

Además, la empresa mantiene habilitado su centro de atención telefónica, en el número 2562-3774, para evacuar consultas relacionadas con estos trabajos y otras interrupciones del servicio.