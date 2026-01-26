El País

Suspensión de agua potable afectará a más de 4.000 personas en San Rafael de Heredia este martes

Vecinos de varios sectores de San Rafael de Heredia deberán prepararse ante una interrupción temporal del suministro de agua potable. Conozca los horarios, las zonas afectadas y dónde consultar más detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Más de 4.000 personas de San Rafael de Heredia estarán sin agua potable este martes por trabajos programados de la ESPH en el tanque Brasilia.
Más de 4.000 personas de San Rafael de Heredia estarán sin agua potable este martes por trabajos programados de la ESPH en el tanque Brasilia. (Canva /Canva)







