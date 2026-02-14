El País

Si pudiera regalarle una flor a Costa Rica este 14 de febrero, ¿cuál sería y por qué? La florista Mariangela Castro nos da su respuesta

Para Mariangela Castro, con más de 30 años en el oficio, el 14 de febrero no solo marca el día más intenso del año en ventas: es el escenario de reconciliaciones, amores nuevos y mensajes que han quedado grabados entre rosas y cintas

Por Hillary Benavides Meléndez
Mariangela una florista de Alajuela que ayuda a los enamorados en San Valentín
Mariangela Castro es una florista de Alajuela que ayuda a las personas a expresar el amor y la amistad cada 14 de febrero.







Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

