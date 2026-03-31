Si le retiran placas o decomisan vehículo esta Semana Santa deberá esperar hasta el lunes 6 de abril para recuperarlas

Las motos y carros decomisados deben pagar por el acarreo y la custodia durante los días que se mantengan en los depósitos.

Si durante esta Semana Santa, comete alguna infracción de tránsito que implica el retiro de placas o decomiso de su vehículo, deberá esperar hasta el próximo lunes 6 de abril para iniciar los trámites necesarios para la devolución.

Esto debido a que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), comunicó que el viernes anterior, fue el último día de labores de ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El director jurídico del Cosevi, Carlos Rivas explicó que a los infractores que se les retenga algún bien deberán sacar una cita en www.csv.go.cr, esto sí lo podrán hacer esta semana, pero el espacio se otorgará a partir del próximo lunes, aunque no necesariamente para ese mismo día.

“La recomendación es la misma para los conductores, de respetar siempre la Ley de Tránsito y con más razón en una temporada donde se podrían quedar sin el automotor o sin derecho a circular legalmente -mediante la retención de placas- por bastantes días, lo que, a su vez, podría echar a perder los planes familiares o de amigos para salir de paseo”, añadió Rivas.

El abogado recordó que los dueños registrales pueden tramitar la devolución de las placas en el sitio web del Consejo y estas le serían entregadas por Correos de Costa Rica, siempre y cuando se cumpla con los requisitos solicitados en la página, entre estos el pago de las multas.

En el caso de vehículos, motocicletas o bicicletas decomisadas, el trámite sí debe ser personal y con cita previa, para lo cual debe cumplir con los requisitos como el pago de multas y la cancelación del acarreo y de la custodia del automotor.

Los montos por pagar, en el caso del acarreo del vehículo decomisado, son de ¢7.622,19, por los primeros 6 km o menos, y de ¢1.270,37 por cada kilómetro adicional o su fracción. El costo de la custodia es de ¢4.185,04 por cada día que pase en los depósitos del Cosevi.

El pago de multas, acarreo y custodia también se puede pagar durante los días de receso en el Banco Nacional, Banco Popular, BAC o en el Banco de Costa Rica, si ya la multa está registrada en el sistema.

Adicionalmente, quienes deban impugnar las multas o cancelar con descuento del 15% en el periodo de 10 días hábiles queda suspendido durante el período de descanso.

Así por ejemplo, quien deba impugnar una multa hecha el 27 de marzo o durante el receso, podrá hacerlo incluso viernes 17 de abril, como último día, tomando en cuenta que el conteo inicia el 6 de abril y no se cuentan fines de semana.

Las placas decomisadas se pueden gestionar incluso en línea y recibirlas por Correos de Costa Rica.

El mismo plazo es válido para obtener el descuento indicado en el pago de infracciones (no aplica para multas categoría A, que rondan los ¢363.000).

Los usuarios también podrán enviar la impugnación por correo electrónico esta semana, sin esperar al 6 de abril, como opción virtual.

El correo disponible para apelar es recepción-impugnaciones@csv.go.cr, y como requisito la persona debe firmar manualmente el documento, escanear - si no tiene firma digital- y adjuntar la imagen de la cédula de identidad y señalar una dirección de correo electrónico como único medio para recibir las comunicaciones futuras.

Los documentos adicionales, como la copia de la cédula de identidad y las pruebas, deben enumerarse y aportarse como anexos o escanearse en un solo documento. Las imágenes no pueden superar el peso de 10 megabytes, si se remite por correo electrónico. Las apelaciones también pueden interponerse personalmente.