El País

Si le retiran placas o decomisan vehículo esta Semana Santa deberá esperar hasta el lunes 6 de abril para recuperarlas

Cosevi está cerrado desde el viernes anterior, pero citas se pueden ir gestionando en línea

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Por Patricia Recio
Mopt decomisa motos y autos
Las motos y carros decomisados deben pagar por el acarreo y la custodia durante los días que se mantengan en los depósitos. (Cortesía Mopt)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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