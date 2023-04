¿Visitará las montañas en Semana Santa? Siga estos consejos para no perderse haciendo senderismo

Caminar entre la gran naturaleza que ofrece Costa Rica, en medio de grandes árboles, fauna y vegetación podría arruinarse si perdemos el camino en medio de la nada y un buen paseo podría terminar en emergencia. Es por eso que esta es una guía básica para no fallar en el intento y tener una muy buena aventura.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) destaca tres importantes pasos a seguir a la hora de realizar cualquier tipo de caminata o senderismo sin importar su nivel de dificultad.

Caminar por rutas y accesos oficiales rotulados y en el horario establecido. Mantener atención al guía o bien a la señalización del lugar. Estar en constante vigilancia y control del entorno.

Perderse durante el camino podría ser muy fácil si no sigue las instrucciones, “no ingresar a Parques Nacionales por entradas que no están habilitadas ni autorizadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación” afirma, Alberto López gerente del ICT, esto porque siempre habrá un guardaparques cerca, equipo de primeros auxilios y personas circulando.

En caso de desorientación podrá seguir los rastros de las huellas que dejaron otras personas en el camino.

Es importante portar implementos para realizar la caminata de la mejor manera, así como linterna y un silbato en caso de desorientación en el camino.

Por otra parte, la recomendación es “ingresar por lugares oficiales a los parques nacionales, no por entradas de fincas privadas u otro sector de la montaña”, pues al no haber senderos o lugares debidamente señalizados, la persona puede desubicarse y no tener noción de los puntos cardinales para poder desplazarse a un lado u otro.

Además, durante el recorrido debe seguir los senderos y no desviarse.

En cuánto al avistamiento de aves y otros animales, la recomendación es no alimentarlos y dejarlos en su espacio de hábitat natural.

Equipo básico de senderismo: Copiado!

Ropa y zapatos adecuados.

Linterna de baterías.

Brújula.

Silbato.

Repelente.

Bloqueador solar.

Medicamentos personales.

Si durante la caminata presenta algún tipo de problema recuerde avisarle al guardaparques, al guía turístico o bien al 911.