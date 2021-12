Vientos alisios persistirán este jueves

Los vientos alisios, característicos de esta época del año, continuarán en el país este jueves, pero de manera moderada. Así lo pronostica el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que además prevé ráfagas fuertes ocasionales que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora (km/h) en el Valle Central y el Pacífico norte.

Según el IMN, la nubosidad será baja en la mayor parte del territorio nacional, lo que ocasionará altas temperaturas en San José, donde el termómetro podría llegar a los 24° C, mientras que en Heredia y Alajuela podría alcanzar los 28° C: asimismo, en Guanacaste se prevén temperaturas que sobrepasen los 34° C.

De momento, el IMN no prevé la llegada de un nuevo empuje frío que pudiera traer fuertes lluvias y vientos.