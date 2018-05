"Les dije que ya había cancelado esa deuda. Ellos preguntaron si tenía algún documento, pero no pude dárselos porque eso fue hace años, no sabía dónde estaban los documentos. Insistieron en que yo debía e incluso me dijeron que si cancelaba en esa semana me hacían un descuento y solo pagaba ¢105.000. Yo les dije que ya había pagado y que no iba a pagar eso. Ahí empezó el martirio", relató esta vecina de Ciudad Colón.