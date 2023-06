Recope vende gas sin olor; Aresep alerta de riesgo para usuarios

Si usted cocina con gas licuado de petróleo (GLP) o usa ese combustible para los calentadores de agua de su vivienda, impulsar su vehículo o cualquier otro uso industrial deberá estar más atento.

Un reporte emitido este 20 de junio por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), reveló que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) incumple las reglas relacionadas con la seguridad en el envase, distribución y uso de ese producto en el país.

Según datos de Recope, divulgados en 2022, el 96% de las sodas y restaurantes utilizan gas GLP para cocinar. (Luis Navarro)

De acuerdo con la Intendencia de Energía de Aresep, de 462 mediciones de calidad de GLP realizadas entre enero de 2022 y abril de 2023, solo en 175 se reportó odorizante.

¿Qué significa eso? El GLP es inodoro e incoloro, pero se le agrega etil mercaptano, un gas que tiene un olor pestilente, similar a “repollo podrido” para que los usuarios puedan identificar, de forma sencilla, una fuga y tomar medidas preventivas. De acuerdo con la Aresep, solo en el 37% de los controles, Recope cumplió con los niveles odorizantes.

El olor para identificar fugas de gas es vital para desalojar el inmueble antes de una emergencia, tal y como ocurrió en 2015, cuando explotó un tanque de gas en un restaurante chino ubicado en Villa Bonita de Alajuela. Ese día el propietario percibió el olor y evacuó a los trabajadores, la emergencia dejó cuatro heridos y un inmueble de dos pisos destruido, pero la situación pudo tener mayores consecuencias de no haberse percatado de la fuga.

La situación es preocupante si se considera el alto uso del gas en el país. Según cifras de Recope, más de 710.000 hogares utilizan GLP, eso equivale a un 44% de los hogares costarricenses. Además, más de 5.000 comercios utilizan ese tipo combustible. Por ejemplo, un 88% de los hoteles y un 96% de las sodas y restaurantes lo emplean.

En el 2022, considerando los meses entre enero y julio, el consumo de GLP creció un 23% con respecto al 2019 y un 52% respecto al 2020.

Aresep tiene registrados en el país 1.326 establecimientos que venden cilindros de gas. El 70% de los comercializadores tienen un inventario de 20 cilindros.

Bomberos recomienda, en caso de fuga de GLP, alertar a los ocupantes de la vivienda o comercio, no tratar de controlar la fuga, no manipular los interruptores de luces, no conectar o desconectar electrodomésticos, evacuar y llamar al 911.

La normativa

El Reglamento Técnico Centroamericano, normativa de referencia en el país, establece límites para el odorizante entre 12 y 24 gramos por metro cúbico. Ese rango permite la identificación de fugas, pero no representa riesgos de salud para las personas.

Aresep cuestionó el método odorizante de Recope, pues tiene “una alta incertidumbre” al emplear entre más o menos tres y cuatro partes por millón, eso provoca que, en los casos en que la medición de calidad marca 15 gramos por metro cúbico, exista una “duda razonable” sobre la concentración del odorizante.

De las 175 verificaciones realizadas por Recope, 84 resultaron con niveles de 15 gramos por metro cúbico, es decir están dentro de la “duda razonable” sobre si cumplen o no con los niveles de concentración.

Como parte del proceso de fiscalización, la Autoridad le dio tres días a Recope para indicar por qué omitieron los reportes en 287 de los 462 mediciones ejecutadas entre enero de 2022 y abril de 2023. También le pidieron informar del estado de un proceso de acreditación desarrollado para garantizar los niveles de odorizante.

Por último, dijo Aresep, la Refinadora debe “realizar y remitir”, de ahora en adelante, las mediciones de odorización completas.

Adicional a los reportes recibidos por Recope, la Intendencia de Energía ejecutó 86 mediciones en plantas envasadoras para verificar los niveles de odorizantes. De esas valoraciones, el 35% registraban valores que duplicaron los límites fijados por la normativa, lo cual pone en riesgo la salud de los trabajadores dedicados a envasar GLP.

La exposición al etil mercaptano puede provocar náuseas, mareos, dolores de cabeza y desmayos, entre otros.

La Nación solicitó una entrevista a la Refinadora sobre este tema, pero se está a la espera de respuesta.

Otra llamada de atención

Apenas la semana pasada, Recope recibió otra llamada de atención por el deterioro en la calidad de la gasolina regular que distribuye, situación que puede afectar el desempeño de los motores.

Según esa alerta de Aresep, estudios de laboratorio señalan que los parámetros de calidad se encuentra “debajo de límite permitido”.

El problema se detectó, específicamente, en la característica llamada curva o punto de destilación vinculada a la temperatura a la cual el combustible debe evaporarse para generar un rendimiento ideal del motor y prevenir un exceso en el consumo de carburante.

Por la situación, la Aresep solicitó a la Refinadora informes técnicos y correcciones. No obstante, la empresa pública consideró que las afirmaciones del órgano regulador son “temerarias”, rechazó que exista un declive en la calidad del combustibles y rehusó dar expliaciones técnicas.

