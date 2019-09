“El problema con muchas conductas, es que las personas no conocen la Ley de Tránsito, algo que no se puede justificar. El infractor muchas veces desconoce que está cometiendo una falta, como es el caso de los 34 sancionados por bajar la velocidad para observar un accidente, pero también es grave que el ciudadano común, sea o no conductor, no conozca la Ley, porque de esa forma, se le pueden violentar sus derechos como peatón, pasajero o ciclista y no se da cuenta”, advirtió Marín.