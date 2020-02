“Me opongo porque las rampas no sirven, tengo cinco años de estar viajando a San José todos los días y me han tocado malas experiencias. Trabajo en Los Yoses y, como todos, tengo un horario que cumplir. Por mi condición no tengo privilegios en mi trabajo , tengo mi responsabilidad; hay choferes que no saben usar las rampas, a veces les he tenido que enseñarles a ellos, otras veces cojo el bus y cuando voy a bajarme no sirven las rampas y he tenido que llamar a mi trabajo y pedir a mis compañeros que por favor me vayan a bajar del bus”, manifestó William Gayle Barrantes, pasajero con una discapacidad.