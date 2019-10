“Esta variación al ser muy pequeña, de menos 0,84%, hace que muchas rutas, sobre todo aquellas con tarifas menores a ¢300 no sufran ninguna variación por efecto de redondeo. Esto quiere decir que una tarifa de ¢100 colones pasaría a costar ¢99, esto hace que no alcance los ¢5 colones más próximos, lo que hace que no sufran ninguna variación”, explicó Daniel Fernández, intendente de Transportes.