Desamparados: San Juan de Dios de Desamparados de 9 a.m. a 11:30 a.m. y luego de 10 p.m. a 5 a.m.. Barrios: Calabacitas, Calle Común, Cruz Roja, Itaipú, Máquinas, Motas, Novedades, Pedrito Monge, Río, Robles. Urb. Vasconia, Boquerón, Poás, Monte Redondo, Calle Las Máquinas, Barrio Bellavista, Pedrito Monge, Urb. La Leyenda, Laberintos, Coral, San Juan de Dios, Alameda, Caja Este, El Buen Pastor, El Higuerón, Urb. Arcoíris, Macarena, Calle el Gringo, Las Lajas, Urb. Veracruz, Urb. Santa Bárbara.