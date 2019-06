— Es parte del tremendo cambio que estamos viendo. Acordémonos que en lo que es el derecho per se, en Costa Rica tenemos un nuevo Código Procesal Civil, desde setiembre del año pasado, que nos empieza a validar y reconocer ciertos medios electrónicos que antes no eran reconocidos, antes solo eran de referencia y quedaban a criterio de juez si se utilizaban o no.