“La afirmación de que sin las municipalidades no se hubiera controlado la emergencia —a parte de que hay una ley—, tiene que ver con esa logística: Empezar a hacer cierres, a repartir ayuda humanitaria, todo lo que era si la gente no podía salir, si los lugares estaban cerrados. Quien tenía que operar en el territorio era el gobierno local, incluso para hacer cierres de espacios públicos, bares, locales comerciales y centros donde no se aglomeraran personas.