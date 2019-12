“Este año no tenemos tantas denuncias como el año pasado, cuando sí fueron muchas. Este año, las denuncias han sido mínimas, sabemos que el problema persiste, pero posiblemente no en gran cantidad, como en años anteriores, y en el momento en que ha habido, se han ido atendiendo, pero sí le recomendamos a la gente que no compre caprichos. Hay muchos puestos donde la gente puede conseguir la lotería a precio. Nosotros hacemos giras para ofrecerle a la gente la lotería a precio, y se hacen muchas filas cuando llegamos a las diferentes comunidades”.