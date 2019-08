“Hace 27 años mi mamá murió. A mi papá le dio, luego un infarto, después otro... los médicos lo dieron por muerto, ya le estaban poniendo la sábana. Mientras lloraba le pedí a la virgen que me lo dejara tres años más porque me sentía solo, soy hijo único y solo lo tenía a él. No me lo prestó tres años como le pedí, sino 15 años... hace un tiempo murió”, dijo Marvin.