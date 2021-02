“La denuncia se interpuso ante el Colegio, de acuerdo al Código de Ética, pero la Fiscalía dijo que no. La persona se decepcionó mucho y decidió no continuar el proceso. Nos interesa mucho que esto no se repita más, que el Colegio tome cartas en el asunto, envíe una circular a los agremiados hablando sobre el respeto a la transexualidad. Respetar la dignidad humana es obligatorio para todo abogado”, sentenció Castillo.