"La institución hace un llamado para que las personas con un estatus migratorio vencido procuren renovar cuánto antes, no sólo para que no sean sujetos de multa en caso que deban salir del país, sino para que puedan tener el acceso a servicios de salud, educativos, financieros y otros, que no se les habilitan al tener su DIMEX vencido", manifestó la directora de Migración Gisela Yockchen.