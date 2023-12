‘La Nación’ reconoce a periodistas por investigaciones sobre contratos del Gobierno

Tres periodistas de La Nación fueron distinguidos este 21 de diciembre como “Redactores del Año 2023, un reconocimiento que otorga el periódico para resaltar trabajos que hayan marcado huella en el año por su calidad y su impacto en la realidad nacional.

En esta ocasión, se reconoció la labor de Esteban Oviedo Álvarez, editor de la sección de Política, Natasha Cambronero Jiménez, editora de Investigación y Análisis de Datos, y Roger Bolaños Vargas, periodista en la sección de Política.

Su trabajo puso al descubierto presuntas anomalías en el manejo de contratos de Gobierno, revelación que llevó a frenar estos convenios.

Estas publicaciones, además, motivaron la creación de una comisión investigativa en el Congreso para indagar las contrataciones de pauta publicitaria de entidades estatales con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Su empeño volvió a sacudir la escena política con la serie “Los audios de Presidencia”, que sacaron a la luz irregularidades en torno a un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de servicios de comunicación para Casa Presidencial.

Entre otros aspectos, los reportajes revelaron que la contratación por $300.000 del productor audiovisual Christian Bulgarelli comenzó a fraguarse pocos días después de que Rodrigo Chaves Robles asumió la Presidencia. Incluso, informó de que el empresario redactó los términos de una licitación pública que luego ganó.

Los reportajes también dieron a conocer que Chaves buscó el control de la pauta publicitaria de instituciones públicas, además de las maniobras del mandatario y sus asesores para forzar a jerarcas de entidades públicas a ceder.

“Es un espaldarazo al periodismo serio y responsable, el que está basado en hechos y no en subjetividades. El que se pueda hacer este tipo de periodismo en el país refleja la fortaleza de nuestra democracia y sus instituciones. Felizmente, en Costa Rica existe la libertad de prensa y existe la división de poderes”, expresó Natasha Cambronero al recibir la distinción.

Para Esteban Oviedo los hechos dados a conocer con los trabajos periodísticos son “inéditos”, como fue el caso de que el propio mandatario acudió ante autoridades judiciales a solicitar la interrupción de publicaciones de La Nación.

“La Fiscalía rechazó la solicitud al resaltar el interés público de las informaciones y recordar que en Costa Rica no existe la censura previa. Esa libertad de prensa es parte de la institucionalidad que hace al país sobresaliente en muchos campos; un país que no podemos perder”, declaró.

Roger Bolaños resaltó el significado de este reconocimiento, que considera un respaldo editorial al periodismo esforzado, fiscalizador, ético y paciente de este diario.

Más galardonados

Irene Rodríguez Salas, miembro de la sección de Sociedad y Servicios, recibió una mención de honor por su periodismo de divulgación científica y de salud.

Ella fue laureada por su pericia y frescura al asumir temas en apariencia lejanos y envueltos en una bruma de misterio por su lenguaje científico y transformarlos en reportajes de servicio amenos y accesibles sobre temas del diario vivir.

Laura Murillo Fernández fue condecorada como diseñadora del año por su labor principalmente plasmada en las portadas de la Revista Dominical, mientras que José Francisco Cordero Morales fue declarado fotoperiodista del año por su sensibilidad, sentido de oportunidad y dinamismo al capturar imágenes de dramas, celebraciones y otros acontecimientos llevados a la portada del periódico.

Durante la entrega de los premios, los galardonados y demás integrantes de la redacción agradecieron a Armando González Rodicio, editor general del Grupo Nación y director de La Nación, su liderazgo, firmeza y apoyo pese a lidiar con diversas presiones.

Él les devolvió el gesto.

“Un director no puede ser cobarde si tiene periodistas como ustedes, por eso los valores que ustedes me atribuyen son prestados, nacen de todos ustedes. Para un director no es posible desentenderse de los valores democráticos con ustedes al lado”, manifestó.

Recordó que la democracia costarricense, con todos sus problemas, vale muchísimo y todos debemos considerar un privilegio la oportunidad de defenderla como se nos ha concedido.