“Aunque no conozco el equipo, probablemente es más sensible a los cambios de voltaje y obviamente entonces ellos sí resienten un poco más el desempeño de media tensión, que ha tenido un desempeño normal dentro de sus parámetros. Creo que APM Terminals estuvo claro siempre, en que es un riesgo mientras que ellos no tengan el circuito de alta tensión”, manifestó Cárdenas.