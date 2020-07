“Me he sentido muy mal por el trato y manejo de la denuncia porque las recomendaciones fueron muy específicas, pero por el estrés de todo esto, no le deseo este tipo de procesos a nadie. He perdido la calidad de mi salud. Esto me afectó también porque muchas personas se empezaron a alejar de mí y percibirme como si yo fuera el problema”, lamentó Cruz Espinoza.