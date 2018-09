“Entonces, con solo diez citas que se pierdan, ya hay afectación y no la podemos medir. Porque un paciente que se iba a operar de la próstata y no se operó, ya es una perdida invaluable. Las huelgas en los servicios esenciales no deberían ser, porque el dolor de una familia con un paciente que no se opere, es grave”, aseguró Cervantes.