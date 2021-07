Hogar de ancianos recibe primeras vacunas contra gripe

Socorro Pérez, del asilo de ancianos de Brasil de Mora, fue vacunada ayer contra la influencia por Jéssica Angulo, del equipo de la Caja. | JORGE CASTILLO.

José Jiménez Castillo, de 82 años, se levanta a las 5 a. m. a cuidar 100 gallinas del Hogar de Ancianos de Brasil de Mora. Ese es su diario vivir y quiere seguir haciéndolo. Por eso, ayer fue uno de los primeros ticos en someterse a la vacunación temprana contra la influenza.

“A mí lo que me da vida es cuidar las gallinitas, coger el café, echarles agua a los siembros. Por eso no me puedo enfermar y gracias a Dios nos vacunan”, explicó Jiménez mientras lo inyectaban.

Ayer, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comenzó la campaña de vacunación contra la gripe. Al menos, 35 ancianos de ese centro fueron los primeros en recibir la inyección.

En total, la CCSS planea vacunar a 358.000 adultos mayores y aplicar 20.000 dosis más a niños mayores de seis meses, mujeres embarazadas y pacientes con factores de riesgo.

Más temprano. Raúl Sánchez Alfaro, director de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja, explicó que la vacunación contra la influenza suele comenzar en febrero, pero que se tuvo que adelantar.

“Debido a la cantidad de casos y a la evolución del virus, se adelantó en dos meses la aplicación de la vacuna”, manifestó.

Según Sánchez, este año han muerto 11 personas por gripe. Los casos más recientes fueron un joven de 14 años y una mujer de 60.

Entre tanto, Isabel Fernández Vargas, del Programa de Inmunizaciones de la CCSS, añadió que la anticipación en aplicar la dosis permite atacar de mejor manera los nuevos virus.

“Cada año la vacuna cambia, y trae las cepas más circulantes. Lo que se aplica es 0,5 cc y se debe aplicar cada año”, explicó.

El proceso de vacunación tardará al menos dos meses y, desde ayer, todos los centros de salud de la Caja cuentan con las dosis.

Las personas que tengan factores de riesgo como asma, problemas cardiacos u obesidad, pueden dirigirse a las sedes de la CCSS a solicitar la inyección para hacer frente a la enfermedad.

Por su parte, aquellos que no sean cubiertos por la campaña de la Caja, pueden adquirir la inmunización en las farmacias privadas del país, las cuales ya disponen de la vacuna del nuevo periodo.