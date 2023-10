Fotoperiodista de ‘La Nación’ cedió su cámara a niños y familias para disfrutar el eclipse

Marvin Caravaca Murillo es el jefe de fotografía del diario La Nación. Por su trabajo, suele lidiar con pedidos simultáneos y urgentes de remitir a su personal (o irse él) al lugar de la noticia; sea una tragedia humana, un allanamiento policial, un desastre natural o el último escándalo de algún político en apuros.

Es fotoperiodista desde 1999 y ha atendido importantes hechos noticiosos del país desde entonces. Su oficio exige que sea preciso, veloz y capaz de lograr imágenes de portada soportando presión; incluida toda la que emana del resto de los integrantes de la redacción.

Sin embargo, este hombre grande y de sonrisa enorme conserva intacto su trato amable y tono de voz tranquilo. Nadie en el periódico parece haber presenciado un arrebato de rabia en tantos años. Si le han ocurrido, fue en secreto.

Quizás ese decoro y dignidad expliquen cómo, durante la cobertura del eclipse anular del sábado 14 de octubre, este gigante bondadoso decidiera olvidarse del trabajo y optara por compartir su cámara con niños, abuelos y familias enteras que llegaron al Planetario de la Universidad de Costa Rica (UCR) a ver el fenómeno.

“Yo estaba con una cámara y un lente grande sobre un trípode haciendo mi trabajo, cuando empezaron a rodearme personas sin anteojos con filtro que querían ver el eclipse”, explicó.

El aparato utilizado por Caravaca Murillo tenía un filtro especial que permitía ver el fenómeno agrandado. Al principio eran 10 personas pero en cuestión de minutos la fila alcanzó los 100 metros.

Gente vio eclipse con La Nación

Por casi dos horas, Caravaca Murillo y su compañero de transportes del Grupo Nación Robert Miranda Sánchez, obsequiaron a decenas de personas un tesoro de valor incalculable: el recuerdo de haber visto el eclipse con sus ojos.

“¿Cómo hago para ver por aquí? ¿Por dónde veo?, era lo que nos preguntaban. Cuando veían por el visor y lograban verlo, lo que decían era ‘es maravilloso’, ‘es increíble’, ‘gracias a Dios lo pude ver, lo vi en vivo’”, recordó.

En el Planetario de la UCR los visitantes también podían seguir el eclipse mientras era proyectado en una pared, pero qué va: era distinto vivirlo con ayuda de un gigantesco lente fotográfico que amplificaba el evento.

Al notar la identificación de Caravaca Murillo, incluso le daban las gracias al diario La Nación.

“Muchas gracias a La Nación por permitirme esta experiencia, gracias a La Nación me decían . Eso realmente me tomó por sorpresa, razono que tal era la emoción, que para algunos fue su manera de expresar su satisfacción de haberlo visto”, agregó.

Tanta era la ilusión de algunos que Caravaca Murillo incluso llegó a romper algunas reglas.

“Me pasó algo bien curioso cuando llegó una señora con su cédula en mano y me dice: vea yo soy una adulta mayor y aquí está la cédula ¿usted me permitiría ver?”. Él la pasó adelante en la fila porque la señora no podía quedarse ahí bajo el sol por tanto rato y de pie.

Al atender a los niños, Marvin y Robert los guiaban porque les costaba cerrar un ojo para ver con el otro por el visor. Resuelto ese detalle, aparecían nuevos desafíos, pues sus “clientes” les decían que eso brillante era la Luna. Entonces, ambos les aclaraban que lo oscuro era la Luna y lo claro el Sol... así hubo sucesivas aclaraciones y explicaciones que se escapan de los alcances de esta publicación.

Otros retos venían cuando las nubes se interponían porque la gente no se iba: seguían en fila a la espera de ver por la cámara.

La agencia de noticias AFP incluso les tomó fotografías a ambos dado el gentío que atrajeron hacia ellos.

“Realmente el estar con las personas y compartir fue muy emocionante. Algunos se quedaban conversando con nosotros. A mí lo que más me gustó es que las familias se ponían muy contentos cuando sus niños lo lograban ver, me sentí muy afortunado. Habría querido llevarme dos cámaras, fue una hermosa experiencia”.