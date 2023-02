Embajada de Costa Rica revisará con Cancillería mexicana devoluciones de turistas ticos

El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país asignó al subsecretario, Maximiliano Reyes, para discutir sobre la retención y devolución de turistas costarricenses que pretenden ingresar a territorio azteca.

Abarca envió una misiva, el pasado 1.° de febrero, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, para expresar su preocupación por las reiteradas manifestaciones de malestar externadas por viajeros nacionales por el trato recibido por parte de autoridades migratorias mexicanas.

El diplomático comentó a La Nación que Ebrad le informó este jueves, durante una gira a Sonora, que había asignado a su subalterno para que atienda el tema.

Sostuvo que tanto el Consulado General como la Embajada han realizado, desde el 2020, una serie de gestiones para tener mayor claridad de los requisitos solicitados por las autoridades de ese país. Sin embargo, admitió que pese a los esfuerzos, los incidentes han continuado.

El último caso se dio con Abel Gómez y su novia Fanny Picado, quienes no lograron pasar del aeropuerto Benito Juárez, en Ciudad de México, y tuvieron que devolverse a Costa Rica con el sinsabor de haber sufrido maltratos y humillaciones por razones que aún desconocen.

Ticos retenidos 10 horas en aeropuerto de México denuncian maltratos y burlas

“Llegando al aeropuerto, hicimos una fila para pasar a ventanilla y sellar los pasaportes, una señora policía empezó a preguntarme cosas ilógicas como ¿por qué su pasaporte es nuevo?, y le dije porque ya se me había vencido. Me pregunta a cerca del monto de dinero que llevaba y me dijo que esa cantidad no nos iba alcanzar a los dos para estar en México.

“Minutos después, con mal modo y odiosa nos dice que no vamos a pasar y que íbamos a quedar retenidos, porque éramos sospechosos, pero nunca supe de qué y nos volvieron a pedir nuevamente los papeles”, relató Gómez.

El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca (izquierda), solicitó explicaciones al gobierno mexicano por las constantes devoluciones de turistas ticos. En la imagen, saluda al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

En la carta enviada por Abarca al secretario de Relaciones Exteriores de México se detallan una serie de diligencias realizadas, desde el 2 de febrero del 2020, relacionadas con el proceso de rechazo de ciudadanos costarricenses.

El 13 de febrero y el 9 de diciembre del 2020, solicitó una lista taxativa y completa de los requisitos solicitados por las autoridades migratorias mexicanas para el ingreso de turistas al país. La misma solicitud se reiteró el 27 de enero del 2021.

Para el 18 de marzo de 2021, la misión tica participó en una reunión virtual con el director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martín Borrego, en la cual se revisaron acciones recientes en cuanto al incremento de rechazos de ciudadanos latinoamericanos que ingresan por vía aérea a México, así como el trato dado a estas personas.

“Lamentablemente, pese a las gestiones anteriormente citadas, la situación continúa y se agrava”, sostuvo Abarca.

De momento, pidió a los nacionales que viajen a esa nación tener a mano el número de la Embajada (+52 55 5525 7764) y, en caso de ser detenido, pedir que lo comuniquen con las autoridades ticas en México. De esa forma, según dijo, los casos se verían con mayor rapidez.