Los intentos de negociación fracasaron. Los vecinos no depusieron su actitud y más bien plantaron frente a los policías a un numeroso grupo de escolares y colegiales. A las 7:50 a.m. el coronel Marco Calderón, al mando del grupo, ordenó a sus hombres actuar. Lo intentaron, pero apenas 30 efectivos no lograron desalojar a los manifestantes.