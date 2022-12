Director de Policía Municipal responde por qué decomisaron pipas y encendedores en concierto

“Una imagen habla sola”. Con esas palabras, el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, describió en Twitter una foto que mostraba encendedores, pipas de marihuana y otros implementos para su consumo, decomisados durante el festival de música Chepe Joven, que se realizó este domingo en San José.

Vuelve Chepe Joven a llenar a San José de música electrónica

La publicación abrió el debate en redes sociales y llenó de críticas a la Policía por un supuesto abuso de autoridad. Los argumentos para hacer la información es que el consumo personal de drogas no es penalizado por la ley ni tampoco la tenencia de este tipo de implementos, que son de venta libre.También se hizo mofa de que ese cuerpo policial divulgara ese decomiso.

Las críticas no solo vinieron de ciudadanos, sino incluso de diputados, como es el caso de la frenteamplista Priscila Vindas.

“Mientras se siga persiguiendo a la persona consumidora y no a la estructura de crimen organizado, podemos tener garantizado el avance y perpetuación del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad costarricense”, respondió la legisladora al tuit de Solano.

El director de la Policía Municipal explicó a La Nación que en ningún momento subió la imagen para vanagloriarse de la acción, sino para hacer conciencia sobre el consumo de drogas en la población joven.

“Simplemente fue una reseña del nivel de consumo de drogas que hay en la juventud; el retiro de instrumentos para consumo de droga es lo mínimo que puede hacer la Policía, retirar la droga e instrumentos para consumirla. Si no se realizara eso, y tuviéramos intoxicaciones, hoy a la Policía se le hubiera reclamado por no hacer su trabajo”, defendió Solano.

Explicó que el concierto Chepe Joven fue organizado por la Municipalidad de San José y, para entrar, se dispuso como requisito no portar ese tipo de objetos.

Chepe Joven: una jornada de música electrónica, lluvia y tradición

Los artículos que salen en la foto, afirmó Solano, fueron entregados por las mismas personas para ingresar a la actividad; los que no quisieron entregarlas, no entraron.

Esta fue la publicación realizada por Solano este domingo.

“En la red social Twitter hay una gran cantidad de personas que están interesados en abrir la discusión sobre el consumo recreativo de marihuana, no es la primera vez que se realizan estos controles y la reacción de las personas es similar, atacando a la Policía”, declaró el funcionario.

Discusión Copiado!

Otro de los que se pronunció sobre la publicación de Solano fue Ariel Robles, también diputado de Frente Amplio. Según dijo, prepara un oficio para las autoridades de la Municipalidad de San José con el fin de conocer qué se decomisó y cuánto, así como cuántos oficiales participaron en el operativo y cuántos recursos se destinaron.

“En la imagen se ve puro menudo quitado a personas consumidoras. ¿No sería mejor atacar el narco? ¿Los grandes?”, cuestionó Robles.

“Una cosa es prohibir el ingreso a una actividad con ese tipo de cosas, como máquinas de picar cannabis, pipas, y esas cosas y otra es quitárselo a la gente. Nos preocupa un poco ese marco jurídico que se está utilizando para esto, porque en Costa Rica tener cannabis para consumo personal es absolutamente legal”, manifestó ante consultas de La Nación.

Agregó que los objetos decomisados por la Policía a las personas en el concierto “ni siquiera están reguladas como decomisables”. Además, consideró que hay hechos más urgentes que atender, como asaltos y otros hechos de violencia.

“Nos preocupa que este tipo de recursos se usen para persecución punitiva de algo que no es un delito, porque cargar una pipa no es delito”, declaró.

Sobre las manifestaciones del congresista, Marcelo Solano aclaró que la regulación sobre consumo no es una discusión que abre la Policía sino el diputado con la presentación de proyectos de ley para ese fin.

“Decomisamos 191 dosis de otras drogas como ketamina y éxtasis . No me vanaglorio de que decomisé pipetas o papeles para enrolar droga, es reseñar el alto consumo de drogas en la población joven. A los diputados no les corresponde hacer bullying a la Policía, sino abrir las discusiones para el consumo recreativo”, declaró Solano.