Director de Fuerza Pública: ‘No procede la detención por no andar mascarilla’

El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, informó este lunes de que se abrió una investigación por el caso de un vecino de Alajuelita, identificado como Manfred Sandoval, que denunció que este domingo fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública por no llevar puesta la mascarilla.

“Efectivamente, no procede la detención a ninguna persona por no andar mascarilla. El caso específico lo estamos investigando para ver adónde fue y, una vez con todos los antecedentes del caso, elevarlo al órgano disciplinario para que tome las medidas”, expresó el funcionario.

Sandoval, de 36 años, dijo que iba saliendo de una vivienda ubicada en Mozotal de Ipís de Goicoechea, a eso de las 10 a. m. de este domingo, pero minutos después fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública, supuestamente por estar sin mascarilla en la vía pública. Estuvo detenido 30 minutos en la delegación de Calle Blancos.

Sandoval pudo grabar un video que luego publicó en redes sociales, en donde se escucha que el oficial, quien mantenía la cara tapada con un pañuelo, le dice que “le va a hacer un parte porque la ley establece que tiene que andar puesta la mascarilla”. Sandoval manifestó que este lunes presentaría la denuncia.

Calderón añadió que aún no han recibido una denuncia formal del caso, pero, a partir de la denuncia pública que hizo Sandoval, se abrió una investigación.

Detención Manfred Sandoval, de 36 años, afirmó que estuvo media hora detenido por andar sin mascarilla en la vía pública. Foto Manfred Sandoval

Sandoval relató a La Nación que, cuando salió de una vivienda, vio un retén y decidió grabar porque no le gustó el retén y le dijo a los oficiales que “por qué no hacían eso en Purral, que es una zona conflictiva”.

En eso, relató, un oficial se le acercó y le dijo “mae, póngase a caminar”. Él respondió al oficial que, por derecho constitucional, tenía libre tránsito. Al parecer, el oficial se abalanzó, empujándolo contra la patrulla y diciéndole improperios.

“Se le hace un parte porque la ley establece que tiene que andar con la mascarilla. Hay un decreto nacional que establece que tiene que andar puesta la mascarilla. No está exento de que no ande la mascarilla puesta. Dese vuelta, usted está en calidad de investigado”, le dijo el oficial a Sandoval, mientras era esposado.

Información preliminar

Según Calderón, la información preliminar del caso es que Sandoval intervino en un control de carreteras que estaban realizando la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública. Al parecer, él estaba en una parada de buses, donde es obligatorio mantener puesta la mascarilla.

Según Calderón, ante “reiterados insultos” de Sandoval a los oficiales y la “obstrucción” del procedimiento policial que se estaba realizando, lo detienen para confeccionar el informe policial en la delegación y lo dejan en libertad.

“La razón de la detención no es el uso de la mascarilla, es obligatorio si se encuentra en una parada de buses, pero no es un delito. (Por no usar la mascarilla) lo que procede es el informe policial y enviarlo al Ministerio de Salud para la aplicación de la multa por incumplimiento de medidas sanitarias”, dijo Calderón.

“El problema es que los videos reflejan una parte de la versión completa, lo que recoge el video es solo lo del intercambio de la mascarilla. Él (Sandoval) se metió en un procedimiento de los oficiales y los insulta”, añadió.