“Asimismo, existe una nula relación de la propuesta de gastos a ejecutar en el año, con el cumplimiento de los objetivos y metas, pues no se aporta una justificación detallada de los ingresos propuestos, además, no se aporta con el detalle suficiente una explicación de los gastos presupuestados a nivel de partida y no se adjunta el plan anual”, indica el documento DFOE-IFR-IF-13-2016 del órgano contralor.