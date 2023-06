¿Cómo obtener la ciudadanía por descendencia de la Unión Europea?

La ciudadanía por descendencia es una de las formas que brinda la Unión Europea (UE) para poder residir permanentemente y trabajar legalmente en cualquier estado de la comunidad política.

Cuando una persona obtiene la ciudadanía de la UE, no solo puede tener acceso al país que la emitió, sino también a 31 jurisdicciones europeas, entre las que se encuentran los 27 países de la entidad geopolítica y cuatro miembros del mercado único europeo (Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein), de acuerdo con el portal International Wealth.

Para obtener este beneficio es indispensable que los solicitantes posean padres, abuelos o bisabuelos con ciudadanía de la UE. Según el portal citado anteriormente, “alrededor de 17 jurisdicciones la ofrecen a nietos, bisnietos y, en algunos casos, incluso a descendientes más lejanos”. Por ejemplo, Bulgaria, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Eslovaquia.

LEA MÁS: ¿Qué hago si pierdo mi pasaporte en el extranjero?

Los requerimientos para solicitar la ciudadanía de a Unión Europa dependen del país ante el cual se quiere llevar a cabo el trámite. En algunos casos bastará con comprobar la descendencia, mientras que en otras resultará necesario aprobar un examen del idioma y llevar a cabo otros trámites.

En Luxemburgo, por ejemplo, la persona debe proporcionar el certificado de nacimiento de un antepasado u otra documentación relevante para poder aplicar. Eslovaquia, por otra parte, permite a los extranjeros con antepasados de la antigua Checoslovaquia solicitar la naturalización acelerada y después la ciudadanía europea.

Según la página Schengen, esta opción es una de las más fáciles y deseables por los extranjeros; no obstante, es necesario que los antepasados no hayan perdido su nacionalidad, pues deben tener derecho a ella, incluso si no viven en ningún territorio de la UE.

Los interesados “deben recopilar los documentos requeridos, completar el formulario de solicitud y enviarlos a su misión de la UE más cercana”; sin embargo, la UE aclaró, en su página web, que no existe una ley o procedimiento común en toda la UE para la ciudadanía por descendencia, por lo que cada país de la UE tiene sus propias reglas específicas, procesos de solicitud y documentación requerida.

Por lo anterior, es recomendable que los descendientes nacidos en Costa Rica u otros países que no pertenezcan a la comunidad europea, consulten en la misión más cercana sobre los requisitos para obtener el beneficio en el país con el que tienen relación.

La documentación varía entre país y país, al igual que los precios. Algunos pueden solicitar una prueba de ciudadanía europea del pariente, así como un pasaporte anterior, certificado de nacimiento o de defunción, si es el caso, y otro tipo de archivos.

El tiempo de procesamiento es de unos meses a un año, “según la carga de trabajo de la embajada y el tiempo que lleve verificar que sus antepasados tenían ciudadanía de la UE”, indicó Schengen.

Además de la ciudadanía por descendencia, también se puede adquirir por naturalización, repatriación o méritos excepcionales.

LEA MÁS: ¿Qué significa el color del pasaporte?

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.