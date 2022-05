Cartagineses corrieron a pagar recibos pendientes por culpa de ‘hackeos’ en Jasec

Cartagineses hacen largas filas para pagar la luz Debido al ataque de 'hackers' contra Jasec, se les han acumulado recibos

Angustiados por dos semanas de retraso en el pago de la luz, decenas de cartagineses hicieron filas este lunes para ponerse al día, pues los sistemas de cobro de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) estaban desactivados debido al ataqu de los delincuentes cibernéticos del Grupo Conti, registrado el 23 de abril.

El viernes se informó de la posibilidad de cumplir con la obligaciones en las oficinas de la Junta, en las cajas de Megasúper o en las plataformas del BAC, pero no de manera virtual. De ahí que, desde el fin de semana y aún más este lunes, hubo aglomeraciones, similares a las del pago de marchamo en fin de año.

Jasec tiene 110.000 abonados y la afectación fue para todos.

Daniel Ramírez, vecino de Capellades de Alvarado, intentó hacer el pago el sábado en Megasúper pero el sistema se cayó, hoy volvió a intentarlo con éxito luego de 20 minutos de fila.

“Vine aquí porque me queda más cerca y dicen que en la Jasec está mucho más lleno de gente. Ya estamos al día con el pago, nos preocupaba mucho que en algún momento cortaran la luz y mi papá se quedara varado con el trabajo de él porque es llantero y nos quedáramos sin el ingreso”, explicó.

Para ese momento, había unas 30 personas en espera, por lo que tuvieron que abrir una segunda caja para atender la demanda.

“Siempre lo pago a principio de mes en línea pero no se puede hacer por ninguna plataforma. Fui primero a Jasec pero hay demasiada gente y me vine para acá. Llevo como 10 minutos, pero siento que el trámite está demasiado lento”, se quejó Marco Solano, residente de Cartago centro.

Decenas de abonados hicieron largas filas para cancelar sus recibos en las oficinas de Jasec, en Cartago. Foto: Keyna Calderón

Mientras tanto, en las oficinas de Jasec había dos filas, una de ellas para adultos mayores. Ingresaban en grupos para ser atendidos en ocho cajas habilitadas.

“Duré más de una hora haciendo fila pero ya adentro el trámite fue muy rápido. Nunca sentí temor de que me cortaran la luz. El sábado fui a Mega pero se me olvidó el número de abonado y no lo pude pagar y cuando regresé ya se había caído el sistema. La platita para pagarla la tenía aparte”, comentó Adina Aguilar Hernández vecina de barrio El Carmen.

El encargado de Mercadeo de Jasec, Adrián Bonilla, dijo que el sistema se habilitó el miércoles pero aún con pruebas, de ahí que hasta el viernes enviaron el comunicado.

“Ahorita no estamos cortando servicios, no se están cobrando multas y los recibos vencen el 28 de este mes (recibos de abril). Aquellos abonados que antes del hackeo, tenían una semana de vencido el recibo y esos ya estaban con multas”, explicó.

Bonilla adelantó que también hacen pruebas para que los bancos Nacional y de Costa Rica también puedan tener conexión con Jasec. Recordó además, que hay 56 servicios de RapiBac en la provincia. Por el momento, solo se pueden hacer los pagos de electricidad, pero no los de Internet.

“A nivel de organización se han tomado las prevenciones, hemos hecho consultorías, hemos actualizado nuestros sistemas de protección para asegurar a la ciudadanía y a nosotros como empresa.

“El problema que tuvimos fue un encriptado de información, pusieron un candado a los sistemas, no perdimos datos y se cree que fue Conty, fuimos la sexta institución que tuvo el ataque”, explicó Bonilla.

Gracias a un sistema de respaldo logramos habilitar los cobros, duramos dos semanas con el problema de cobro (inició sábado 23 de abril), ni el servicio de electricidad ni el de Internet se vieron afectados”, concluyó.

Los hackers atacaron 27 instituciones públicas, en nueve de las cuales causaron problemas graves, informó el Gobierno.