“Vea, el sentimiento que uno se trae es que las personas tienen gran interés en cuidar el ambiente, lo que a veces falta es un agente catalizador que desencadene la acción. La gente, no lo dude nadie, siempre se apunta. Es tener iniciativa, sea una institución o persona, no hay que esperar; cualquiera puede, no es complicado y hasta puede invitar a otros”, concluyó.