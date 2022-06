Banco Nacional de Sangre requiere urgentemente donadores

El Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llama a la población a donar urgentemente sangre para ampliar las reservas, ya que se estima que, por día, en promedio deben haber 120 donantes para abastecer la demanda de los hospitales. El doctor Carlos Andrés Villegas, director del banco, recalcó que este líquido es vital en los centros hospitalarios.

“Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar miles de vidas al año, contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas”, indicó el doctor Villegas.

El especialista llamó a la población en general para que de forma voluntaria se acerquen a donar. También, solicitó colaboración a las empresas para que empleen campañas de donación de sangre en los sitios de trabajo, el equipo del banco se desplaza a los diferentes centros para en conjunto realicen la jornada. Para colaborar, las empresas deben de solicitar la información al teléfono 2280-9903.

“Requerimos del apoyo de ustedes para poder atender a los pacientes que se encuentran en los hospitales de la Caja, y así llevarles vida, los esperamos en nuestra sede en Zapote, nuestros horarios son de lunes a jueves de 6:00 am a 3:20 pm y viernes de 6:00 am a 2:20 pm, sábados también atendemos de 7:00 am a 1:00pm”, detalló el microbiólogo.

Los requisitos para donar sangre son:

Pesar más de 52 kg y tener una estatura mayor a 1.50 m.

Tener entre 18 y 65 años.

Presentar documento de identificación.

No padecer de alguna enfermedad infectocontagiosa.

No tener síntomas de gripe en el último mes ni haber consumido antibióticos 15 días antes.

No haber tenido una cirugía en los últimos seis meses.

Si tiene tatuajes, perforaciones o maquillaje micro pigmentado, debe de tener más de seis meses de realizado.

En caso de tener piercings en mucosas (nariz, boca o genitales) deben ser retirados al menos un mes antes de ir a donar.

Cada donante debe disponer de 40 minutos para poder realizar el proceso.

En caso de haber tenido covid-19, puede donar 15 días superados todos los síntomas.

En cuanto a vacunación

Se puede donar 7 días después de aplicada cualquier dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer.

Se puede donar 30 días después de aplicada cualquier dosis de la vacuna contra covid-19 fuera del país.

Se puede donar 15 días después de aplicada la vacuna contra la influenza estacional.

Las personas interesadas en acercarse a realizar su donación puede llamar a los teléfonos: 8992-2151 - 2280-9903.