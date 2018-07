“Casi me muero, estuve seis meses muy mal y tres meses que no podía valerme por mí misma, no sostenía ni la cuchara, no podía caminar, ni ir al baño sola, ni bañarme, ni leer. Era un mareo constante, me dieron un mal diagnostico, esto fue hace cuatro años, perdí toda la fuerza muscular en todo el cuerpo porque, en lugar de darme el tratamiento que me tocaba, me dieron más hormonas".