Alcalde de Pococí repartió 100.000 manzanas y 10 toneladas de uvas en plena campaña

Entre el 16 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023, en medio de la campaña política municipal, Manuel Hernández Rivera, alcalde de Pococí, promovió, gestionó y autorizó la compra de 100.000 manzanas y 10 toneladas de uvas por ¢48 millones. Las contrataciones se llevaron a cabo sin realizar los estudios de mercado que exige la Ley General de Contratación Pública.

Las frutas, afirmó Hernández, se adquirieron para distribuirlas en “actividades navideñas” para niños de bajos recursos y “algunos” hogares de ancianos del cantón.

Las compras constan en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y también fueron corroboradas con el alcalde, quien resultó reelegido el domingo 4 de febrero con 14.502 votos, equivalentes al 54,2% de los sufragios válidos.

En total, Hernández autorizó la compra de 1.265 cajas de manzanas rojas con 80 unidades por caja y 1.271 cajas de uvas, cada una con un peso de ocho kilogramos. Estas cifras se traducen a 101.200 manzanas y 10,1 toneladas de uvas.

Hernández, quien es abogado, afirmó que las frutas las compraron para repartir entre niños “necesitados” del cantón que “solo así pueden comer unas uvas y una manzanas en Navidad”. Agregó que los productos fueron repartidos entre asociaciones de desarrollo y juntas de educación de todos los distritos de Pococí, aunque no pudo precisar los nombres de las organizaciones o centros educativos beneficiados.

Manuel Hernández Rivera, alcalde de Pococí, llegó a la alcaldía en 2020. En el periodo 2010-2014 fue diputado por el Movimiento Libertario. (Tomada de redes sociales)

La cantidad de manzanas contratada por la Municipalidad alcanzaría para darle casi tres manzanas a los 36.000 menores de 14 años que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), viven en Pococí.

Además, podrían repartirse 282 gramos de uvas a cada uno de esos 36.000 menores de 14 años que habitan en ese cantón limonense. En Pococí, en total residen 146.000 personas, según el último censo del INEC.

Hernández, quien se presentó a la reelección como alcalde por el Partido Unidos Podemos, rechazó que la compra sea excesiva y negó haber usado la entrega de uvas y manzanas para fiestas navideñas como parte de su campaña política.

“Yo no necesito unas uvas y unas manzanas para ganar votos”, comentó al ser consultado por La Nación.

De los ¢48,2 millones que destinó el municipio a esa compra, ¢43,9 millones fueron adjudicados a Frumusa Frutas del Mundo el 12 de diciembre de 2023; ¢2,3 millones a una mujer de apellidos Serrano Ramírez, entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre; y ¢2 millones a la empresa Imoca Inversiones, el 16 de noviembre.

De acuerdo con Sicop, las adjudicaciones otorgadas a Serrano Ramírez y a Imoca Inversiones se utilizaron para uvas y manzanas de actividades navideñas en Tortuguero, Llano Bonito, Roxana y Barra del Colorado. También se incluyeron otros productos, como bolsas de arroz, sal, azúcar, galones de aceite, 20 kilogramos de muslos de pollo y 70 kilogramos de carne de cerdo, entre otros.

El alcalde afirmó que “varios regidores” pidieron comprar las uvas y las manzanas para apoyar fiestas de niños y niñas del cantón, pero, tampoco precisó los nombres de los regidores que, según él, solicitaron esas compras.

El lunes anterior, este diario le solicitó al alcalde, por medio de la oficina de prensa del ayuntamiento, la lista de asociaciones y juntas de educación a las que se le entregaron uvas, manzanas y otros bienes para fiestas navideñas, pero al cierre de esta información no había remitido los datos.

Aunque el alcalde dice lo contrario, los documentos en Sicop permiten establecer que fue el jerarca quien ordenó los cinco procesos de contratación. Además, aunque el ayuntamiento cuenta con un departamento de Proveeduría, en todas las contrataciones mencionadas aparece que el alcalde elaboró los requisitos, evaluó las ofertas y recomendó a quien adjudicar.

Incluso, según los pliegos de condiciones, el alcalde era el encargado de recibir las uvas y manzanas en su despacho.

La imagen corresponde a un oficio firmado por Ronald Quirós Brenes, coordinador de compras públicas de la Municipalidad de Pococí, el 18 de noviembre del año pasado, en el que señala que se debe entregar las uvas y manzanas directamente al alcalde de Pococí.

Yaslyn Morales Grajal, presidenta del Concejo Municipal de Pococí, rechazó referirse a las compras. “Yo generalmente no hablo de esos temas”, comentó la regidora, quien fue electa en 2020 por el Partido Restauración Nacional.

Además de ser presidenta del Concejo Municipal, Morales fue nombrada, en 2022, por el Consejo de Gobierno para ser parte de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público como representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En esa ocasión, nueve ministros votaron en contra de la designación, pues consideraron que no cuenta con los atestados necesarios para esa posición.

Jonnathan García, regidor por el Partido Liberación Nacional, señaló que las compras de las uvas y manzanas por ¢48,2 millones sí se discutieron en el Concejo Municipal, pero no le pareció un monto excesivo.

García no logró recordar si él fue uno de los regidores que pidió comprar manzanas y uvas para actividades navideñas. “Tendría que ver lo de la solicitud, porque ahora no lo preciso, no recuerdo si lo pedí o cómo se habló eso”.

¿De dónde salió el dinero?

Para pagar esos contratos, el alcalde de Pococí utilizó un superávit que fue incorporado, en octubre de 2023, a un presupuesto extraordinario enviado a la Contraloría General de la República para su aprobación. En el oficio DFOE-LOC-1885, el órgano contralor avala incorporar más de ¢40 millones de superávit libre al presupuesto municipal, pero el ayuntamiento nunca le indicó a la Contraloría en qué gastaría esos recursos.

Con respecto al encargo por ¢43,9 millones adjudicado a la empresa Frumusa, Hernández dijo que se trata de un contrato según demanda y “al final solo se pagaron ¢30 millones”, los cuales salieron de fondos tomados del superávit libre, de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles y de la oficina de patentes.

Un contrato según demanda es un mecanismo habilitado por la ley en el que se autoriza una compra por un monto máximo y, a lo largo de la contratación, se solicitan productos hasta agotar el presupuesto autorizado. En este caso, el ayuntamiento ya canceló a Frumusa ¢30 millones y podría pedir, en el futuro, manzanas y uvas por el saldo restante.

La factura, a nombre de la Municipalidad de Pococí, evidencia la compra millonaria de uvas y manzanas al proveedor Frumusa.

Sin estudios de mercado

El artículo 34 de la Ley General de Contratación Pública establece que “previo a una contratación”, las instituciones estatales deben realizar un estudio de mercado sustentado en información de “fuentes confiables con el propósito de obtener precios de referencia”. Esa gestión tiene el objetivo de evitar precios ruinosos o excesivos.

No obstante, en ninguna de las contrataciones mencionadas, el alcalde o el ayuntamiento realizó los análisis de mercado. En su lugar, Hernández incorporó a los expedientes disponibles en Sicop un machote en el que hace referencia a tres contrataciones hechas por el municipio en el 2022, pero que no tienen relación con uvas o manzanas.

Por ejemplo, para una contratación de seis cajas de manzanas y nueve cajas de uvas pone como referencia, en el estudio de mercado, los precios del expediente 2022CD-000276-0032000702, relacionado con la compra de cable de aluminio, conectores, pacas de heno, cinta adhesiva y madera, entre otros artículos.

Este martes, se le consultó a Hernández, vía mensaje de texto, por qué no realizó los estudios de mercado, pero no contestó.

Más de ¢100 millones en tres años

El Sicop muestra que la compra de millones en uvas y manzanas no es algo nuevo en la Municipalidad de Pococí, la cual es dirigida por Hernández desde 2020.

En 2022, el ayuntamiento compró ¢23 millones en uvas y manzanas a Frumusa y otro proveedor de apellido Elizondo y en 2021 adquirió ¢30 millones de ese tipo de frutas a 3-102-771190 Sociedad de Responsabilidad Limitada. En esas ocasiones también se ejecutaron para “actividades navideñas”.

Hernández, quien tiene 57 años, será a partir del 1.º de mayo alcalde de Pococí por tercera vez. La primera fue entre 2002 y 2006 y la segunda desde 2020 a la fecha. Entre 1999 y 2022 fue ejecutivo municipal, la figura que antes de las alcaldías se encargaba de la administración del municipio.