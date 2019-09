“Cuando me acerqué a tomarle fotografías (a Albino Vargas), me dijo que no le tomara fotos. Él se me acercó y cuando me vio el gafete se alejó de mí, varias personas me empezaron a rodear y a insultar, me gritaban vendido. En eso un grupo de gente empezó a alborotarse con la Policía e intentaron botar las vallas", contó Durán.