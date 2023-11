9-1-1 denuncia llamadas por ‘caída de café’ y ‘falta de mano de obra’

Autoridades indican que estas llamadas saturan el sistema y podrían provocar que no se dé atención a situaciones de emergencia Foto: Albert Marín (Albert Marín)

El sistema de emergencias 9-1-1 denunció un uso inadecuado en su línea y solicito a la población llamar solo en caso de que estén en una verdadera emergencia.

Según informaron en un comunicado, en 48 horas, la plataforma recibió 41 llamadas de personas manifestando su preocupación por “la caída de café” y por la “falta de mano de obra para la recolección del grano”.

De acuerdo con Adirman Miranda, directora del Sistema de Emergencias 9-1-1, los funcionarios de la entidad siempre están alertas para la recepción y atención de las llamadas de emergencia que reporta la ciudadanía, por lo que llamadas como las que están ingresando solo saturan la línea.

“Agradecemos que este servicio no se utilice para reportar situaciones en donde no se encuentre en riesgo inminente la vida de las personas o sus bienes; recibir llamadas que no sean de urgencia pone en riesgo la atención oportuna de situaciones de emergencia, atrasando el envío de los recursos de las instituciones de primera respuesta”, afirmó Miranda.

Las autoridades insistieron en que para reportar situaciones como las de la caída del grano de café existen otros canales con las entidades competentes en esa materia.