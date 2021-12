400 niños recibieron sorpresa navideña gracias a dueño de soda en Cartago

El dueño de una soda en Cartago llenó de ilusión la Navidad de más de 400 niños, la mayoría de la Vieja Metrópoli, luego de organizarse para darles una sorpresa. Se trata de Wálter Quesada, quien en los últimos 13 años se ha encargado de buscar padrinos y madrinas para dar regalos y otros detalles a menores de escasos recursos.

Durante este 2021, debido a la pandemia, no pudo realizar una fiesta, pero sí buscó a chicos a los que pudiese entregar un presente, una bolsita con confites, un algodón de azúcar e hizo cómplices a sus padres, quienes se vestieron como Santa y la señora Claus.

Quesada contó que esta iniciativa surgió en lo más profundo de su corazón y por ello ha buscado mantenerla a lo largo del tiempo. El primer año, relató que “fui al precario Cristo Rey (en Ochomogo) y vi a unos niños jugando con un carrito todo roto y una bola de fútbol toda desinflada, decidí llevarles un regalito pero cuando me di cuenta aparecieron más niños que también querían tener. Busqué un líder comunal y me apuntó 88 niños y entre mi familia y amigos busqué padrinos y recogimos 120 regalos, les llevamos bolsitas, queque y piñata, llegaron 118 en total”.

En la actualidad, toda su familia y amigos cercanos están involucrados en la preparación de una lista de beneficiarios, cuyos casos son estudiados para confirmar que son de bajos recursos. Los niños deben tener entre 0 y 12 años.

“Hay empresas que también me ayudan con golosinas y juguetes para hacer este evento llamado Navidar. En total, 14 personas estamos involucrados en esto y lo venimos preparando desde octubre porque el año anterior y este no pudimos hacer fiesta por la pandemia.

“Yo de pequeño viví en Los Diques y le pedía un juguete a Colacho y no me traía lo que le pedía y por ahí fue que me nació la intención de ayudar y ver a esos niños en ese precario”, explicó Quesada.

Don Wálter mencionó que es satisfactorio ver la cara de los niños cuando reciben los regalitos y contó que este año un muchacho de 15 años, quien no entraba dentro de los parámetros de selección, fue elegido como una excepción, ya que tiene cáncer.

“Sentimos muy bonito cuando vemos esas caritas alegres recibiendo sus regalos. Este año nos ha conmovido mucho un muchacho que aunque no está en la edad que buscamos es un caso especial. Él tiene 15 años, es de una comunidad indígena de la zona de Los Santos, padece cáncer de esófago y no sabemos si esta puede ser su última navidad. Él abrió los regalos y vio eso que tanto quería, entonces él lloró y nosotros también”, finalizó.