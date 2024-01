327 patronos fueron denunciados por incumplir pago de aguinaldo

327 empleadores fueron denunciados por no pagar el aguinaldo a tiempo a sus colaboradores, informó este miércoles el Ministerio de Trabajo.

En total se recibieron 480 denuncias individuales (puede haber varios empleados de una misma empresa reportando el incumplimiento), mientras que 125 personas pidieron asesoría en el cálculo de este derecho laboral.

Adicionalmente, se detalló que las gestiones recibidas en contra de los patronos representaban una afectación a 1.702 personas, de los cuales a 1.593 se les mejoró la condición tras la intervención de las autoridades.

Si no le han pagado el aguinaldo puede acudir a cualquier sede del Ministerio de Trabajo para hacer la denuncia, esta se puede realizar de forma anónima. (John Duran)

La mayoría de incumplimientos por no pago de aguinaldo se registró en la región central, donde se recibieron 230 denuncias, seguida de Huetar norte con 34 y Chorotega con 19. En el Pacífico central y la región Brunca hubo 14 casos en cada uno y en la región Huetar Caribe, 16.

En relación a los sectores, los trabajadores de las áreas de comercio y servicios fueron los más afectados, seguidos de industria, construcción, agro y trabajo doméstico.

Del total de centros de trabajo denunciados, en 51 casos se dio el pago por la intervención de las autoridades, 23 se encontraban cerrados, en 20 no había infracción, en 61 no existía relación laboral, en 19 casos no se ubicó el lugar, 40 fueron prevenidos y en 39 se registraron otro tipo de situaciones no especificadas.

Los patronos del sector privado tenían tiempo hasta el miércoles 20 de diciembre para pagar el aguinaldo correspondiente al 2023.

Si usted no recibió ese pago, puede presentar la denuncia en las oficinas del Ministerio de Trabajo, tanto en las sedes de San José, como en Cartago, Alajuela, Liberia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Limón y San Carlos. También se puede denunciar mediante la línea telefónica 800-trabajo (800-8722256) y en el Facebook oficial https://www.facebook.com/TrabajoCR.

La queja en contra del empleador puede plantearse de manera anónima, sin decir el nombre del trabajador, nada más se debe brindar la dirección exacta del lugar de la industria o establecimiento y el nombre del patrono si lo tiene. Con esta información se realiza una inspección en el sitio para investigar sobre el no pago.

Todas las personas que tengan más de un mes trabajando con el mismo patrono tienen derecho al pago de aguinaldo.

El cálculo del monto que corresponde se obtiene sumando los salarios recibidos en los últimos 12 meses; esa suma hay que dividirla entre 12. El resultado es lo que debe recibir.