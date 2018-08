“Las personas siguen sin comprender que la Ley de Tránsito no hace distinciones, todos deben llevar el cinturón de seguridad puesto. El caso de los motociclistas también alarma, hemos sancionado a poco más de 4.000 por no llevar casco al tiempo que al 31 de julio habían muerto 116 motociclistas, es decir, por cada deceso de ellos hemos sancionado a 35, lo que deja en evidencia que son todavía más los irresponsables que ni siquiera usan el casco. Es difícil comprender cómo no mueren más personas”, reflexionó Marín.